Le Broadway : Amandine Musichini et Stéphane Damour Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence, 25 septembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

L’équipe du Broadway vous accueille pour son après-midi dansant animé par « Sharm Musette ». Valérie et Gilbert et leurs musiciens vont vous faire danser !.

2023-09-25 14:30:00 fin : 2023-09-25 . .

Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Broadway team welcomes you to its afternoon dance hosted by « Sharm Musette ». Valérie and Gilbert and their musicians will make you dance!

El equipo Broadway le da la bienvenida a su baile de la tarde, organizado por « Sharm Musette ». ¡Valérie y Gilbert y sus músicos te harán bailar!

Das Team des Broadway begrüßt Sie zu seinem Tanznachmittag, der von « Sharm Musette » moderiert wird. Valérie und Gilbert und ihre Musiker werden Sie zum Tanzen bringen!

Mise à jour le 2023-09-06 par Valence Romans Tourisme