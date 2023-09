Le Broadway : Soirée « Toutes danses » Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence, 23 septembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

DJ Fred animera cette soirée « Toutes danses » pour les amoureux du parquet !.

2023-09-23 21:30:00

Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



DJ Fred will host this « All Dances » evening for parquet lovers!

DJ Fred será el anfitrión de esta velada « All Dances » para los amantes de la pista de baile

DJ Fred wird diesen Abend « Alle Tänze » für die Liebhaber des Parketts moderieren!

