Dancing in Jaffa de Hilla Medalia musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, lundi 18 mars 2024.

Dancing in Jaffa de Hilla Medalia Projection-débat et après-midi pédagogique (complet) Lundi 18 mars, 10h00 musée d’art et d’histoire du Judaïsme Gratuit sur inscription

Projection du documentaire Dancing in Jaffa (Pretty pictures, 2013) suivie d’un débat avec les danseurs Ines Lorca et Shahar Kamay de la compagnie Move to Circus.

Après avoir vécu à l’étranger de nombreuses années, Pierre Dulaine, danseur professionnel maintes fois récompensé, retourne à Jaffa, en Israël, où il est né en 1944. Nostalgique des rues de son enfance, mais conscient de la tension qui règne entre les différentes communautés vivant à Jaffa, Pierre veut réaliser le rêve de toute une vie : faire danser ensemble les enfants palestiniens et israéliens, mettant ainsi à l’épreuve les croyances des familles et des enfants.

Cette projection sera suivie d’un après-midi pédagogique autour des cultures en partage.

musée d'art et d'histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris

