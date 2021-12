Dancing Birds Sunset, 15 février 2022, Paris.

Dancing Birds

Sunset, le mardi 15 février 2022 à 20:30

Dancing Bird(s), ce sont trois oiseaux un peu fous qui se baladent en liberté dans l’espace du son, là où le souffle passe d’une brise légère à une tempête en un instant, là où la gravité du bois côtoie les peaux tendues battant la mesure de cette danse qui ne cesse que quand la nuit tombe. Musique organique, musique vibratoire, dans laquelle le mouvement, les jeux de vitesse, d’accélération, de décélération, et le chant qui doit les porter sont au cœur du jeu des 3 improvisateurs. Enfin, musique de fuite, d’échappements, qui permet de sortir un peu, de « déconfiner » dans tout les sens du terme… Comme chanterait Léo Ferré : « On meurt souvent et puis on sort, on va griller une cigarette, l’amour ça se prend et puis ça se jette ! »

sortie de disque

Sunset 60 rue des Lombards, 75001 Paris



