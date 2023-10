Atelier Parentalité : Semaine du Goût Dancevoir Dancevoir Catégories d’Évènement: Dancevoir

Atelier Parentalité : Semaine du Goût
Samedi 21 octobre, 10h30
Dancevoir

2€ pour les non-adhérents

Nous mettons en place différentes petites activités sur le thème de la semaine du goût, pour les enfants de 1 à 10 ans, accompagnés de leur(s) parent(s).

Les ateliers sont ouverts à tous, sur réservation via mail association.lesperluette@gmail.com.

2€ par participant, ou gratuit pour les adhérents à notre association.

N’hésitez pas à partager autour de vous !

