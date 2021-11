Marseille Danceteria Bouches-du-Rhône, Marseille Danceteria Danceteria Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Danceteria Danceteria, 18 novembre 2021, Marseille. Danceteria

du jeudi 18 novembre au samedi 20 novembre à Danceteria

Programmation de la semaine: ◇ Jeudi 18/11: Chris Gavin (Renaissance, Brique rouge) ♬ House, techno [https://soundcloud.com/djchrisgavin](https://soundcloud.com/djchrisgavin) ◇ Vendredi 19/11: BAD DECISIONS MAKE GOOD STORIES DJS: REMAIN (Meant music) [https://soundcloud.com/meant](https://soundcloud.com/meant) ♬ dark disco, indie dance, techno ◇ Samedi 20/11: PH4 ♬ techno, rave, • 00h – 2h : WOLK Ph4_records Techno Progressive Soundcloud -> [https://soundcloud.app.goo.gl/cbNfQcDLWUxvmj3t8](https://soundcloud.app.goo.gl/cbNfQcDLWUxvmj3t8) Instagram -> [https://instagram.com/jeromewlk?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/jeromewlk?utm_medium=copy_link) • 2h – 4h : Don PaC Ph4_records Techno / Dark Techno Soundcloud -> [https://soundcloud.app.goo.gl/kntirMMxbjNMf3LaA](https://soundcloud.app.goo.gl/kntirMMxbjNMf3LaA) Instagram -> [https://instagram.com/donpaccc?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/donpaccc?utm_medium=copy_link) • 4h – 6h : BenzO Ph4_records Dark techno / Rave Soundcloud -> [https://soundcloud.app.goo.gl/3YP1iQpe2uHqwbK67](https://soundcloud.app.goo.gl/3YP1iQpe2uHqwbK67) Instagram -> [https://instagram.com/ph4.records?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/ph4.records?utm_medium=copy_link) Pass sanitaire obligatoire 00h-06h ♫CLUBBING♫ Danceteria 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T23:55:00 2021-11-18T06:00:00;2021-11-19T23:55:00 2021-11-19T06:00:00;2021-11-20T23:55:00 2021-11-20T06:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Danceteria Adresse 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Danceteria Marseille