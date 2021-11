Marseille Danceteria Bouches-du-Rhône, Marseille Danceteria Danceteria Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Danceteria Danceteria, 10 novembre 2021, Marseille. Danceteria

du mercredi 10 novembre au samedi 13 novembre à Danceteria

Programmation de la semaine: ◇ Mercredi 10/11: Arlen Anamira + Carla Mo ♬ house, electro, techno ◇ Jeudi 11/11: Chris Gavin (Renaissance, Brique rouge) ♬ House, techno [https://soundcloud.com/djchrisgavin](https://soundcloud.com/djchrisgavin) ◇ Vendredi 12/11: URBAN MEETS ELECTRO 21h à 2h: SHUTDOWN DJS: Vivec – parlepasrusse – Nai ? [https://www.cityvent.com/events/o0ce9f6u](https://www.cityvent.com/events/o0ce9f6u) ♬ Drill/trap/afro 02h à 06h: Fred Berthet (Dj Steef/Troublemakers) ♬ electro, Indie dance, deep house [https://soundcloud.com/fredberthet](https://soundcloud.com/fredberthet) ◇ Samedi 13/11: Melokolektiv (Azzur, Get Physical) ♬ Melodic house, Afro house [https://soundcloud.com/melokolektiv](https://soundcloud.com/melokolektiv) ◇◇◇◇ DANCETERIA: Not just a Bar Pass sanitaire obligatoire 00h-06h ♫CLUBBING♫ Danceteria 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T23:55:00 2021-11-10T06:00:00;2021-11-11T23:55:00 2021-11-11T06:00:00;2021-11-12T23:55:00 2021-11-12T06:00:00;2021-11-13T23:55:00 2021-11-13T06:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Danceteria Adresse 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Danceteria Marseille