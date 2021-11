Marseille Danceteria Bouches-du-Rhône, Marseille Danceteria: Chris Gavin / Phred Noir (La dame noir) / Collectif Enkore Danceteria Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Programmation de la semaine: ◇ Jeudi 04/11: ≠≠ Danceteria Bar ≠≠ Dj: Chris Gavin ♬ house, electro, techno ◇ Vendredi 05/11: Phred Noir (La dame noir) ♬ dark disco, slow techno ◇ Samedi 06/11: Collectif Enkore ♬ House, tech house [https://fb.me/e/3kne1VPFz](https://fb.me/e/3kne1VPFz) ◇◇◇◇ DANCETERIA: Not just a Bar Pass sanitaire obligatoire 00h-06h ☞ 18 rue Saint Saens, 13001 Marseille ♫♫♫ Danceteria 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

