Danceperados of Ireland – Hooked LE TIGRE, 23 mars 2024, MARGNY LES COMPIEGNE.

Danceperados of Ireland – Hooked LE TIGRE. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:30 (2024-03-23 au ). Tarif : 39.0 à 49.0 euros.

NEVEZ PRODUCTIONS (PLATESV-R-2022-000897 / 2022-000898) présente ce spectacle Nouveau spectacle « Hooked » ! Avec Danceperados of Ireland, venez vivre l’expérience d’un spectacle authentiquement irlandais ! Les champions du Monde de claquettes mêlent excellence et virtuosité en partageant la scène avec un groupe de musiciens exceptionnels. Découvrez « Hooked » ! Authentique et ambitieux, ce nouveau spectacle présente un épisode passionnant de l’histoire de la pêche en Irlande. La pêche, la danse, la musique et le chant, tout cela fait partie de l’ADN des irlandais. Aussi loin que l’on s’en souvienne, cette passion immodérée pour le grand large est intimement liée à la vie des irlandais sur la côte. Avec leur nouveau spectacle « Hooked », Danceperados of Ireland rend ainsi hommage aux Hommes de la mer, à leur mode de vie, et leurs coutumes légendaires. La mer nous raconte son Histoire. Celle d’une époque où les pêcheurs vivaient modestement. Celle d’une vie faite de tous les dangers. Le spectacle de Danceperados of Ireland mêle la musique à l’image, la danse et la musique, pour créer une œuvre totale et inédite. Embarquez pour un grand voyage au pays d’Eirin qui vous fera vivre un moment sensationnel ! Un spectacle en tournée dans toute la France ! Réservations PMR / 05.34.31.10.10 The Danceperados of Ireland

LE TIGRE MARGNY LES COMPIEGNE 2 rue Jean Mermoz Oise

