Danceperados of Ireland Gare du Midi Biarritz, vendredi 28 février 2025.

Danceperados of Ireland Gare du Midi Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Avec Danceperados of Ireland, venez vivre l’expérience d’un spectacle authentiquement irlandais !

Les champions du Monde de claquettes mêlent excellence et virtuosité en partageant la scène avec un groupe de musiciens exceptionnels. Découvrez « Hooked » ! Authentique et ambitieux, ce nouveau spectacle présente un épisode passionnant de l’histoire de la pêche en Irlande. La pêche, la danse, la musique et le chant, tout cela fait partie de l’ADN des irlandais.

Aussi loin que l’on s’en souvienne, cette passion immodérée pour le grand large est intimement liée à la vie des irlandais sur la côte. Avec leur nouveau spectacle Hooked , Danceperados of Ireland rend ainsi hommage aux Hommes de la mer, à leur mode de vie, et leurs coutumes légendaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-28 20:30:00

fin : 2025-02-28

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

