Dance’n Speak Easy Théâtre de Thalie, 19 octobre 2021, Montaigu-Vendée.

Dance’n Speak Easy

du mardi 19 octobre au mercredi 20 octobre à Théâtre de Thalie

**Danse** **En famille à partir de 6 ans** Durée 1h Référence mondiale du hip hop français, la compagnie Wanted Posse remporte à de nombreuses compétitions internationales le titre de champion du monde. Célèbre pour son inventivité scénique et sa technicité, le collectif a décloisonné les codes du hip-hop en valorisant l’aspect chorégraphique et la personnalité des danseurs pour des projets artistiques d’envergure. Le spectacle nous plonge dans les années troubles de la Prohibition aux Etats-Unis, sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité, avec un cocktail inattendu associant la danse et le burlesque. Plusieurs styles s’y côtoient, mais déstructurés et adaptés aux danses swing des années 20-30. Les footworks de la house dance se confondent aux pas endiablés du charleston, la performance du breakdance à la vivacité du lindy Hop, et le Hip hop free style au rythme effréné du jitterbug. Une création explosive qui démontre le savoir-faire virtuose des Wanted Posse, allié à une bonne dose d’humour et une scénographie léchée. [https://www.youtube.com/watch?v=uwh_IpfYdmI](https://www.youtube.com/watch?v=uwh_IpfYdmI) _Chorégraphie : Njagui Hagbe_ _Mise en scène : Philippe Lafeuille_ _Lumières : Dominique Mabileau_ _Assistée de : Floriane Malinski_ _Scénographie : Dominique Mabileau_ _Assistée de : Eric Proust_ _Costumes : Noémie Naftaway_ _Interprètes : Mamé Diarra, Ibrahim Njoya,_ _Martin Thaï, Claude Messi-Fouda,_ _Arthur Grandjean, Marcel Ndjeng, Jessie Perot_ **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 21 € Réduit : 16 € Abonné adulte : 18 € Abonné jeune : 13 € Tarif – de 16 ans : 6 €

Les danseurs virtuoses de la Cie Wanted Posse revisitent l’époque de la prohibition : swing, hip-hop, charleston… Un cocktail inattendu associant la danse et le burlesque, avec beaucoup d’humour.

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T21:30:00;2021-10-20T20:30:00 2021-10-20T21:30:00