Dancehall Nation x Booty Therapy Makeda Marseille, vendredi 8 mars 2024.

Dancehall Nation x Booty Therapy ♫♫♫ Vendredi 8 mars, 22h30 Makeda 8€ en pré-vente / 10€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T22:30:00+01:00 – 2024-03-09T03:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T22:30:00+01:00 – 2024-03-09T03:30:00+01:00

Dancehall Nation x Booty Therapy x Le Makeda – Vendredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Dancehall nation s’allie à la Booty Therapy et t’invite à vivre une soirée spéciale.

Au programme de cette soirée d’exception : danse, show, bienveillance, et empowerment au féminin !

Cette soirée s’inscrit dans le cadre du Women’s rights week-end, un événement spécial, dédié aux femmes pour qu’elles puissent se retrouver autour de la danse et lâcher prise en toute sécurité et bienveillance.

Venez vous libérer, danser, sauter et crier au son de Dancehall Nation et de ses danseuses d’exception qui enflammeront la piste en votre compagnie.

BILLETTERIE OUVERTE

PREVENTE : 8€ · SUR PLACE : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/association-orizon-sud/event/ydlyr-dancehall-nation-8th-mar-le-makeda-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]