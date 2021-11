Marseille Nexus Bouches-du-Rhône, Marseille Dancehall Nation Nexus Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dancehall Nation Nexus, 20 novembre 2021, Marseille. Dancehall Nation

Nexus, le samedi 20 novembre à 21:00

On se retrouve le 20.11.2021 à 21h au Nexus Bar pour faire chauffer vos corps Deejay AP x Fkeezy pour le son SPECIAL GUEST : Big Chris Ambiance Dancehall Shatta Kompa PAF : 5€ no CB Pass sanitaire obligatoire ⚠️

5€

♫♫♫ Nexus 52 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T21:00:00 2021-11-20T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Nexus Adresse 52 cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Nexus Marseille