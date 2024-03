DANCEHALL NATION Makeda Marseille, vendredi 5 avril 2024.

DANCEHALL NATION ♫♫♫ Vendredi 5 avril, 23h00 Makeda 7,99€ en pré-vente / 10€ sur place

Début : 2024-04-05T23:00:00+02:00 – 2024-04-06T03:30:00+02:00

DANCEHALL NATION au Makeda revient le vendredi 5 avril pour un show aux couleurs et chaleurs des caraibes

Ils prônent la culture Caraïbéenne et Afro dont ils sont issues, mais peuvent aussi vous surprendre en mélangeant différents styles sonores.

Ça leur tient à coeur de partager avec le public cette culture mais pas que…

Venez vous libérer, danser, sauter et crier au son de Dancehall Nation et de ses danseuses d’exception qui enflammeront la piste en votre compagnie !

Programme à venir !

A très vite !

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€ · SUR PLACE : 10€

VESTIAIRE OUVERT

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille