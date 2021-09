Dancefloor, je t’adore Gymnase Henri Vidal à Montfermeil, 2 octobre 2021, Montfermeil.

Dancefloor, je t’adore

Gymnase Henri Vidal à Montfermeil, le samedi 2 octobre à 21:00

Xavier Roumagnac à la batterie et Ravi Shardja à la basse construisent un fil rouge rythmique. Sur la piste, Justine Berthillot effectue des acrobaties en rollers. Matyouz, Francis Quessary interprètent de petites formes dansées. Ils alternent avec les amateurs Bounce et DSK qui proposent, avec le groupe du son et lumière de Montfermeil et le temps de quelques valses, un mini-set de rap… Et aussi, des danseuses afro et du voguing. La soirée se poursuit en faisant revivre l’Échappatoire grâce à la présence de Micky Milan et ses complices derrière les platines et sous la boule à facettes. Par Nicolas Boone, avec DJ Wonderbraz, Xavier Roumagnac (batteur), Ravi Shardja (bassiste), DJ MS, DJ Hit Combo. ? Gymnase Henri Vidal à Montfermeil, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

gratuit sur inscription

Que serait l’Échappatoire aujourd’hui ? Comment célébrer la nuit ? Nicolas Boone répond à ces questions en invitant une multitude de participant·e·s aux platines et sur la piste de danse.

Gymnase Henri Vidal à Montfermeil Gymnase Henri Vidal à Montfermeil Montfermeil Les Bosquets Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T22:00:00