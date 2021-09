Clichy-sous-Bois Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois, île de France Dancefloor, je t’adore Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois Catégories d’évènement: Clichy-sous-Bois

île de France

Dancefloor, je t’adore Ateliers Médicis, 2 octobre 2021, Clichy-sous-Bois. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Nicolas Boone, Camille Juthier, Silina Syan, 1024 architecture, Justine Berthillot – Performance, Installation et Exposition En hommage à l’Échappatoire à Clichy-sous-Bois et à toutes les boîtes de nuit de banlieue, les Ateliers Médicis transforment un gymnase désaffecté en dancefloor géant. Ravivant les souvenirs de stars des platines, de flirts fiers ou secrets, de danses endiablées, Nicolas Boone invite aux platines et sur la piste clubbers, footballeuses, acrobates et danseurs en roller, vogueurs et amateurs de valse. Une batterie tient éveillés dans un pas de deux les fantômes du gymnase et ceux de la boîte de nuit. Des figures emblématiques des folles années de l’Échappatoire sont bien présentes, l’enquête photographique de Silina Syan les mettra à l’honneur. Camille Juthier conçoit une étrange chill room éclairée à la lumière noire. Toute la nuit, une création lumière de 1024 Architecture révélera le chantier de la gare. En partenariat avec : La Société du Grand Paris Nuit Blanche -> Nuit Blanche Ateliers Médicis 4 allée Françoise Nguyen Clichy-sous-Bois 93390

5 : Bobigny – Pablo Picassso (7588m) 5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (9547m) 602, 603, 613 RER B, Aulnay-sous-Bois

Contact :Ateliers Médicis https://www.facebook.com/AteliersMedicis/ https://www.instagram.com/ateliersmedicis/?hl=fr

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

