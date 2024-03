Dance workshop à l’espace Métamorphose Espace Métamorphose Cahors, dimanche 21 avril 2024.

Dance workshop à l’espace Métamorphose Espace Métamorphose Cahors Lot

Pour la première fois à Cahors, nous avons l’honneur de rencontrer le danseur et chorégraphe Khaled Abdulahi lors d’un stage ouvert à tous les niveaux.

Un voyage, votre voyage à travers le wild style.

WILD

C’est le fait de mettre l’état psychique, psychologique ou sensoriel au service de la danse.

S’inspirer de ces expériences de vie au service de l’art. Il n’y a pas de limite physique, stylistique ou autre. Peu importe qui tu es, d’où tu viens, c’est la synergie qui prime.

C’est de la danse simplement.

« L’énergie » est présente et est la cause de beaucoup de nos sentiments, de nos actes et de nos mouvements. C’est l’aspect de liberté de mouvement que je mets en avant dans ce courant. Khaled Abdulahi

Éternel passionné de danse et d’art depuis son enfance, Khaled est particulièrement intéressé par la danse et la chorégraphie. Champion de France et Champion du Monde de danse electro à plusieurs reprises, il a collaboré avec Blanca Li pour la création de la pièce Electro Kif . Il chorégraphie également une pièce pour le Jeune Ballet Européen de l’A.I.D pour enfin, en 2022, créer sa propre compagnie WILD

VENEZ DÉCOUVRIR SON UNIVERS, UN MÉLANGE SUBTIL D’URBAN ET CONTEMPORAIN.

Places limitées, réservations obligatoires. 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Espace Métamorphose 265 avenue Pierre Bourrières

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@espacemetamorphose.fr

L’événement Dance workshop à l’espace Métamorphose Cahors a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Cahors Vallée du Lot