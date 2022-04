Dance the medicine – danse libre Faux-la-Montagne Faux-la-Montagne Catégories d’évènement: Creuse

On y danse, sans instructions, comme on en a envie. Une invitation à se reconnecter, lâcher prise, évacuer le stress de la semaine, recharger ses battries et s'exprimer sur une vague de musiques variées. Inspiré par Ecstatic Dance, Movement Medecine, Authentic Movement et le mouvement de Conscious Dance en général. Rdv de 19h à 22h. Tarif : prix libre. Rens/Résa : 06 71 14 74 69

