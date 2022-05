Dance Party !, 20 mai 2022, .

Dance Party !

2022-05-20 – 2022-05-20

Soirée Dance Party suivie d’une soirée Dj animé par le groupe “Ambiance”

Pendant l’apéro , blind test :

1/ Trouve la musique et gagne 1 point

2/ Viens danser avec toute ta table et gagne un point de plus

Restauration en salle

Réservation conseillée

Christophe Pomart

dernière mise à jour : 2022-05-02 par