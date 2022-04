Dance Or Die avec Dj2Pop & The Disco Family Sing or Die Karaoke Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dance Or Die avec Dj2Pop & The Disco Family Sing or Die Karaoke, 14 avril 2022, Marseille. Dance Or Die avec Dj2Pop & The Disco Family

Sing or Die Karaoke, le jeudi 14 avril à 20:30

Dance Or Die avec Dj2Pop & The Disco Family. Venez vous déhancher sur la musique que vous choisirez dans ses cahiers .

3€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫ Sing or Die Karaoke 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Sing or Die Karaoke Adresse 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Sing or Die Karaoke Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Sing or Die Karaoke Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Dance Or Die avec Dj2Pop & The Disco Family Sing or Die Karaoke 2022-04-14 was last modified: by Dance Or Die avec Dj2Pop & The Disco Family Sing or Die Karaoke Sing or Die Karaoke 14 avril 2022 marseille Sing or Die Karaoke Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône