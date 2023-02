DANCE N’ SPEAK EASY PAR WANTED POSSE LE THEATRE LIBRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Quartier Libre (Lic.2-146105) présente ce spectacle. Les champions du monde de danse hip hop revisitent l'époque de la prohibition. Dance N' Speak Easy démontre le savoir-faire virtuose des Wanted Posse, allié à une bonne dose d'humour et une scénographie léchée. Cette pièce est un cocktail inattendu, associant la danse et le burlesque. Quand le charleston se confond avec le breakdance…« Ils dynamitent le tracé univoque des catégories hip-hop » — Le Monde« Wanted Posse n'a rien cédé au fil des ans, ni dans la technique ni dans l'invention scénique » — Libération« Un numéro de danse époustouflant, un hip-hop ultra-contemporain revisité à la sauce swing ou lindy hop, pimenté de burlesque délicieusement réjouissant. » — La FilatureDurée : 1h Equipe artistiqueInterprètes – Arthur GRANDJEAN, Claude MESSI-FOUDA, Martin THAÏ, Jessie PEROT, Ibrahim NJOYA, Marcel NDJENGChorégraphie – Njagui HAGBE?Mise en scène – Philippe LAFEUILLELumières – Dominique MABILEAU assistée de Floriane MALINSKICostumes – Noémie NAFTAWAYInformations pratiques : Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l'heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR : 01 42 38 97 14

« Wanted Posse n’a rien cédé au fil des ans, ni dans la technique ni dans l’invention scénique » — Libération

« Un numéro de danse époustouflant, un hip-hop ultra-contemporain revisité à la sauce swing ou lindy hop, pimenté de burlesque délicieusement réjouissant. » — La Filature Durée : 1h Equipe artistique

Interprètes – Arthur GRANDJEAN, Claude MESSI-FOUDA, Martin THAÏ, Jessie PEROT, Ibrahim NJOYA, Marcel NDJENG

Chorégraphie – Njagui HAGBE

?Mise en scène – Philippe LAFEUILLE

Lumières – Dominique MABILEAU assistée de Floriane MALINSKI

Costumes – Noémie NAFTAWAY Informations pratiques :

Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.

