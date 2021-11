Dance Me, musique de Leonard Cohen Le Colisée, 12 décembre 2021, Roubaix.

Dance Me, musique de Leonard Cohen

Le Colisée, le dimanche 12 décembre à 17:00

### Cette compagnie virtuose présente une exceptionnelle chorégraphie en hommage à Leonard Cohen : le résultat est un véritable bijou de créativité. **_Dance Me, musique de Leonard Cohen_** **est une création exclusive** pour 14 danseurs, inspirée de l’œuvre riche et profonde du poète, artiste et auteur-compositeur d’origine montréalaise, Leonard Cohen. Approuvé par Cohen de son vivant, sous la direction artistique de **Louis** **Robitaille** et la dramaturgie scénique forte et audacieuse d’**Éric Jean**, ce spectacle unique prend vie en cinq saisons comme autant de cycles de l’existence tels que les a dépeints Leonard Cohen dans son œuvre. L’écriture chorégraphique de cette soirée a été confiée à trois chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités complémentaires : **Andonis Foniadakis,** **Annabelle Lopez Ochoa** et **Ihsan Rustem**. Toute une mise en scène inventive et très élaborée fait de cette œuvre complexe et variée un régal pour les yeux et un bonheur pour l’écoute. Le spectacle a triomphé un peu partout dans le monde, et notamment au Théâtre des Champs-Elysées.

De 15 à 46 €

L’excellence des BJM – Les Ballets Jazz de Montréal n’est plus à démontrer.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



