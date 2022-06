Dance Me – Musique de Leonard Cohen – Ballets Jazz Montréal – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La) Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Dance Me – Musique de Leonard Cohen – Ballets Jazz Montréal – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 17 décembre 2022, Carquefou. 2022-12-17

Horaire : 20:45 22:05

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 36 € Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 26 € la place BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Danse. Un hommage à l’oeuvre musicale de Leonard Cohen magnifiée par 14 danseurs des Ballets Jazz Montréal, à qui l’on prête quelques-uns des meilleurs danseurs au monde…Inspirée de l’oeuvre du poète et musicien, la nouvelle création des BJM se présente comme le spectacle le plus ambitieux de la compagnie qui fête ses 45 ans. Pour cette occasion, trois chorégraphes de renom ont relevé le défi de mettre en mouvement la poésie chantée de celui qui fut le plus grand des ambassadeurs montréalais.Approuvée par Leonard Cohen de son vivant, qui a lui-même choisi les versions musicales, la partition est orchestrée en « cinq saisons », comme autant de cycles dans l’existence du chanteur. Des incontournables « Suzanne » ou « Hallelujah » et des titres moins connus fusionnent avec danse, musique et vidéo. Alliant l’esthétique du ballet classique à l’énergie de la danse contemporaine, les quatorze danseurs enchaînent les tableaux, seuls, en couple ou en groupe, avec une technique impeccable, toute en fluidité et à un rythme effréné.Leonard Cohen semble bien là et hante même tout le spectacle avec sa légendaire silhouette coiffée de son chapeau noir, tel un ange bienveillant… Chorégraphie : Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan RustemIdée originale : Louis RobitailleDramaturgie et mise en scène : Éric JeanDirection musicale : Martin LéonConception musicale : Alexis DumaisConception scénographie : Pierre-Étienne Locas Durée : 1h20 Tout public, à partir de 8 ans Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Fleuriaye (La) Adresse Boulevard Ampère Ville Carquefou lieuville Fleuriaye (La) Carquefou Departement Loire-Atlantique

Fleuriaye (La) Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/

Dance Me – Musique de Leonard Cohen – Ballets Jazz Montréal – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La) 2022-12-17 was last modified: by Dance Me – Musique de Leonard Cohen – Ballets Jazz Montréal – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La) Fleuriaye (La) 17 décembre 2022 Fleuriaye (La) Carquefou Nantes

Carquefou Loire-Atlantique