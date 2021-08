Dance Me Brest, 23 novembre 2021, Brest.

Dance Me 2021-11-23 – 2021-11-24 Rue du 19 Mars 1962 Brest Arena

Brest Finistère

Inspirée de l’œuvre du poète et musicien Leonard Cohen, Dance Me, la nouvelle création des Ballets Jazz de Montréal, se présente comme le spectacle le plus ambitieux de la compagnie qui fête ses 45 ans. Trois chorégraphes de renom – Annabelle Lopez Ochoa, Andonis Foniadakis et Ihsan Rustem – ont relevé le défi de mettre en mouvement la poésie chantée du songwriter.

Il en résulte une partition spectaculaire, structurée en « cinq saisons », comme autant de cycles dans l’existence du chanteur récemment disparu, où fusionnent danse, musique et vidéo. Alliant l’esthétique du ballet classique à l’énergie de la danse contemporaine, les quatorze danseurs de la compagnie enchaînent les tableaux sur les chansons emblématiques de Cohen. On assiste à un véritable feu d’artifice de virtuosité et d’acrobaties livré à un rythme effréné, pour ne ralentir que lors du duo de la mélancolique Suzanne.

Dans ce vibrant hommage dansé, Leonard Cohen semble bien là, et hante même tout le spectacle. Sa légendaire silhouette coiffée de son éternel chapeau noir plane sur la scène, projetée sur l’écran ou incarnée par les danseurs eux-mêmes, comme pour rappeler son génie dans l’écriture de ses textes autant que dans celle de ses mélodies.

Hallelujah…

Représentations prévues :

– Mardi 23 novembre à 20h30

– Mercredi 24 novembre à 19h30

Organisation : Le Quartz

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/-Programme-.html

dernière mise à jour : 2021-08-25 par