Dance is a very spiritual business – danse et théâtre Théâtre Mandapa Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant Moins de 15 ans : 8 EUR

Plein tarif : 16 EUR

Tarif réduit : 12 EUR

Récit (presque) autobiographique dansé et conté, entre le Bharatanatyam, Ionesco et la confusion identitaire…

Une danseuse prépare son entrée sur scène. Mais, elle se met à parler…

Sa parole l’amène à danser, ses danses à raconter. Dans un chaos de débris, de souvenirs et de chimères, se révèle le parcours d’une marginale en quête d’appartenance. Les questions d’accueil et de tolérance de nos sociétés émergent.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013

Contact : https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa

