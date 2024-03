Dance in Harmony Salles des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux, samedi 9 mars 2024.

Dance in Harmony « Dance In Harmony » rassemble sur une même scène : l’orchestre d’harmonie Les Aéronautes, la troupe de Hip Hop Dandy Crew, et le champion de danse Ugo Lafrancesca.

De leurs danses naîtra l’harmonie ! Samedi 9 mars, 20h30 Salles des Fêtes Bordeaux Grand Parc Billetterie sur HelloAsso

Début : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:30:00+01:00

Le spectacle “Dance In Harmony” rassemble pour la première fois sur une même scène :

– Les Aéronautes / Un orchestre d’harmonie de 65 musicien·ne·s en résidence sur l’Aéroparc de Bordeaux

– Dandy Crew / Une troupe de Hip Hop lauréate de « L’Afrique a un incroyable talent », « La France a un incroyable talent » et « World Of Dance »

– Ugo Lafrancesca / Un champion de danse sportive Latine & Standard et ses ami·e·s danseur·euse·s.

De leurs danses naîtra l’harmonie !

Salles des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 Cours de Luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert danse