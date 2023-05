Dance Day MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 8 octobre 2022, Paris.

Du samedi 08 octobre 2022 au samedi 01 juillet 2023 :

samedi

de 14h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 12 ans. payant Séance à l’unité : 10€

Carte 10 séance : 80€ tarif plein, 60€ tarif réduit (-26 ans, étudiant·e·s, demandeur·euse·s d’emploi)

Quel·le passionné·e de danse n’a pas rêvé de passer du temps en studio avec un·e chorégraphe ? Découvrir son univers, s’essayer à sa technique, poser ses questions, découvrir en bougeant ?

La MPAA vous propose des séances hebdomadaires de danse et invite les chorégraphes complices de sa programmation à partager leurs esthétiques et leurs techniques lors de séances de training, permettant de découvrir tout au long de la saison des univers et des parcours hétéroclites et inspirants, dans des styles très différents.

L’occasion aussi de rencontrer d’autres danseurs et danseuses avec qui partager des expériences et pourquoi pas en créer de nouvelles. Et enfin, découvrir les studios de la MPAA ouverts à toutes et tous pour des pratiques libres et des répétitions.

Pour qui ?

– Les curieux·ses et passionné·e·s,

– Les « grands élèves » ayant terminé des formations et sans enjeux de professionnalisation,

– Les personnes impliquées dans des projets amateurs autonomes (de danse, mais pas seulement) !

Quelques noms pour la saison 22/23 :

Emmanuelle Vo-Dinh, Nganga Daouda Warshimed, Leela Petronio, Jep Meléndez, Mickaël Phélippeau… et d’autres chorégraphes à découvrir !

Nombre de places : 25 danseur·euse·s par séance maximum ;

Inscription à l’avance selon planning « à la carte », dernier moment possible si places disponibles !

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/dance-day-saison-2 0185530350 breguet@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/dance-day-saison-2

Yvan LOGIER Dance Day – Saison 2021 – 2022