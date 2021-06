Antibes La sChOOl Antibes Alpes-Maritimes, Antibes DANCE CAMP 2021 – SHARE THE VIBE La sChOOl Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

DANCE CAMP 2021 – SHARE THE VIBE La sChOOl Antibes, 20 août 2021-20 août 2021, Antibes. DANCE CAMP 2021 – SHARE THE VIBE

du vendredi 20 août au dimanche 22 août à La sChOOl Antibes

**De retour en 2021, du 20 au 22 août pour te proposer un Dance Camp comptant 10 artistes aux styles variés pour 13 cours au total !! ??** Au programme du vendredi au dimanche : ☑️ Street Jazz avec Andy Da Veiga ☑️ Dancehall avec Kinzy & Sonia Soupha ☑️ Hip Hop avec Indies Rhino ☑️ Un cours pour travailler ton Freestyle avec Mufasa ☑️ Commercial avec Jo Dos Santos ☑️ Afro avec Cori D en Ndombolo, Barro Dancer en Afro Jazzé & Ordinateur en Coupé Décalé ☑️ Contempo Fusion Hip Hop avec Laura Toniol ☑️BATTLE 1 VS 1 All Styles Le 21 août au soir On te propose plusieurs formules, à toi de choisir ton expérience : ▪️ Tu viens de loin : FULL PASS* AVEC LOGEMENT** à 2 ou solo. ▪️ Envie de profiter au max ? : FULL PASS sans logement ou PACK ILLIMITÉ ▪️ Envie de prendre seulement quelques cours ? : PACK 4 OU 8 COURS Cette année on t’accueille sur Antibes dans le centre urbain LA SCHOOL ?& tout le camp sera filmé par l’équipe SOUTH SPREAD. ☑️Inscris-toi vite, les places sont limitées ! *inclus tous les cours + repas du midi + 1 t-shirt offert **2 nuits (vendredi & samedi)

sur inscription // places limitées

Pour tous les passionnés de danse, rendez-vous sur la Côte d’Azur du 20 au 22 août 2021 La sChOOl Antibes 170 Chemin des Terriers, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T12:30:00 2021-08-20T20:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T11:00:00 2021-08-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Étiquettes évènement : Autres Lieu La sChOOl Antibes Adresse 170 Chemin des Terriers, 06600 Antibes Ville Antibes lieuville La sChOOl Antibes Antibes