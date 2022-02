Danças Ocultas à Paris (75) CAFÉ DE LA DANSE, 23 février 2022, Paris.

Danças Ocultas à Paris (75)

CAFÉ DE LA DANSE, le mercredi 23 février à 20:00

Quatre accordéons magiques des confins de l’Europe. **Danças Ocultas**, ce sont quatre accordéonistes originaires d’Águeda, près de Porto, qui comptent parmi les représentants les plus innovants et les plus captivants de la musique portugaise contemporaine. Calme, lyrique et plus ou moins traditionnelle, leur musique est jouée avec rien d’autre que quatre accordéons diatoniques. Le nom de l’ensemble n’a rien d’ésotérique ; il signifie que **le groupe interprète la musique de danses qui n’ont pas encore été inventées**. Plutôt que de puiser dans le fameux fado, le quatuor s’inspire des musiques villageoises traditionnelles, du Tango nuevo et de la musique de chambre. Les musiciens ne se livrent à aucun concours de virtuosité, pas plus qu’ils ne proposent une musique purement folklorique. On pourrait qualifier leur art intemporel de musique « folklorique impressionniste » : des paysages sonores minimalistes, remplis de tournants inattendus, empreints d’une profondeur et d’une noble mélancolie. Une musique au magnétisme irrésistible. Gabriel Gomes, l’accordéoniste du célèbre ensemble de musique portugaise Madredeus, compte parmi les tout premiers adeptes de Danças Ocultas. Ce dernier a encouragé les quatre musiciens à explorer leurs propres univers sonores. Grâce à leur collaboration avec le chorégraphe Paul Ribeiro et le Ballet Gulbenkian, à leurs prestations fréquentes dans les festivals internationaux, ils ont acquis une renommée qui s’étend bien au-delà des frontières du Portugal. Ouverture des portes à 19h30, début des concerts vers 20h. – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** –

Tarif sur place 25€.

