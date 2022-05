Dancar al país, petit bal occitan de l été Place Jean Jaurès,Castres (81)

***Petit*** ***bal occitan de l’été le jeudi*** ***7*** ***juillet 2022, 19h/21h, sur la place Jean Jaurès*** *L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn* et le ***Centre Occitan del País Castrés*** vous donnent rendez-vous tout l’été, les jeudis soirs, tous les quinze jours, au son des ***grailes***, ***crabas***, vielles, ***bohas***, percussions, harpes, guitares, etc., pour vous essayer aux danses occitanes, ou simplement pour venir écouter les musiques de chez nous et d’ailleurs ! Branlous, bourrées, congos, rondeaux, …, venez redécouvrir le plaisir, la richesse et la convivialité des danses traditionnelles, collectives, en couple, en ronde ou en cortège ! 07/07/2022 avec les musiciens de ***Los d’Endacòm***, 21/07/2022 avec ***Brancaleone***, 04/08/2022 avec ***Los Tresbadors****,* 18/08/2022 avec ***Brin d’Air’Oc.*** Gratuit, événement Total Festum 2022 Contact: Centre Occitan del País Castrés (COPC) Cercle local de l’IEO – Tarn « Ostal Azalais », 6 carrièra del Consolat 6 rue du Consulat ● 81100 CASTRAS 81100 CASTRES 05 63 72 40 61 ● azalais@wanadoo.fr ● www.ieo-tarn.org *source : événement [Dancar al país, petit bal occitan de l été](https://agendatrad.org/e/36448) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

