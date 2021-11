DANAKIL Salle de l’étoile, 23 avril 2022, Châteaurenard.

Salle de l'étoile, le samedi 23 avril 2022 à 20:00

► DANAKIL : 20 ans de carrière. En voilà une étape importante dans la vie d’un groupe ! Près de 1000 concerts et 150 000 albums écoulés, des salles combles, des voyages insolites, des festivals en pagaille… les musiciens de DANAKIL en ont vécu des aventures et expériences collectives ! Petit-à-petit, les DANAKIL ont su trouver l’alchimie entre les inspirations et talents de chacun des membres du groupe, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, et 20 ans plus tard, la bande sillonne les plus grandes scènes d’Europe ! [https://fr-fr.facebook.com/danakil/](https://fr-fr.facebook.com/danakil/) ► PASS SANITAIRE APPLICABLE. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Balcon : 26€ \ Fosse Debout : 23€ \ Fosse Debout Réduit : 20€. ► Sur place : Balcon : 29€ / Fosse : 26€.

Salle de l’étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



