DANAKIL LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, vendredi 15 novembre 2024.

DANAKIL 22 ans de carrière. Des dizaines de milliers de kilomètres au compteur du Tour Bus qui les a amené aux quatre coins du monde.Parti d’un rêve d’adolescents au début des années 2000, le collectif enchaîne alors les dates au chapeau, et les cafés concerts les plus undergrounds. Très vite l’alchimie prend et les DANAKIL se retrouvent dans les plus grandes salles de l’hexagone, enchaînant Zéniths et grands festivals d’Europe, faisant découvrir leur musique, roots et engagée au plus grand nombre.Souvent réduit à la posture de « groupe de reggae », DANAKIL a su s’affranchir des codes pour livrer des chansons qui pour certaines sont devenues des « classiques », traversant les générations, et accumulant des millions de streams sur les plateformes actuelles. Ils n’en gardent pas moins leur simplicité, et créent naturellement une complicité avec leurs fans et leur public à chaque concert comme à leurs débuts.Cette ambiance si particulière a d’ailleurs largement contribué au succès du groupe et lui a permis d’imposer son empreinte singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme. En effet, DANAKIL a toujours cherché à préserver sa liberté, d’abord en auto-produisant ses albums, puis en se dotant de son propre label. BACO RECORDS sort de terre en 2011, et accueille et accompagne désormais sous le nom de BACO MUSIC de nombreux autres talents musicaux dans tous les volets de leur carrière : enregistrement, production d’albums, tournées, distribution, digital, promotion…2024 marque le retour du groupe, avec un 7ème album attendu, qui rassemblera l’ensemble de la fanbase du groupe mais aussi un public plus large, tant les sujets abordés au long de ce nouvel album sont en adéquation avec l’actualité brûlante des derniers mois.Côté musique, le groupe continue son évolution, et pousse encore plus loin le travail de production au sein de son propre studio (le BACO STUDIO à Bordeaux) pour créer ses meilleures rythmiques et mélodies, expérimentant sans cesse, à la recherche d’un son puissant, analogique. En ressort un groove naturel permettant de soutenir au mieux les paroles tranchantes de Balik, chanteur historique du collectif DANAKIL.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-11-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69