DANAKIL LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD Ostwald, dimanche 24 novembre 2024.

ReggaeOuverture des portes: 18h30 / début 1ère partie: 19h0022 ans de carrière. Des dizaines de milliers de kilomètres au compteur du Tour Bus qui les a amené aux quatre coins du monde. Parti d’un rêve d’adolescents au début des années 2000, le collectif enchaîne alors les dates au chapeau, et les cafés concerts les plus undergrounds. Très vite l’alchimie prend et les DANAKIL se retrouvent dans les plus grandes salles de l’hexagone, enchaînant Zéniths et grands festivals d’Europe, faisant découvrir leur musique, roots et engagée au plus grand nombre. 2024 marque le retour du groupe, avec un 7ème album attendu, qui rassemblera l’ensemble de la fanbase du groupe mais aussi un public plus large, tant les sujets abordés au long de ce nouvel album sont en adéquation avec l’actualité brûlante des derniers mois. © Baco

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-11-24 à 19:00

LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD 17 ALLÉE RENÉ CASSIN 67540 Ostwald 67