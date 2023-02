Danakil SALLE DES ARTS D’AZUR, 4 mars 2023, LE BROC.

Danakil SALLE DES ARTS D’AZUR. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

ADMH – BIG BAND CAFE (L.1004602) présente : ce spectacle. 20 ans de carrière. En voilà une étape importante dans la vie d’un groupe ! Près de 1000 concerts et 150 000 albums écoulés, des salles combles, des voyages insolites, des festivals en pagaille… les musiciens de DANAKIL en ont vécu des aventures et expériences collectives ! Partis de rien à l’époque du lycée, la joyeuse bande de potes se lance le défi un peu rocambolesque de monter un groupe de reggae. Ni une ni deux, chacun choisit un instrument et la petite troupe réserve un créneau de répétition à la MJC du coin. Petit-à-petit, les DANAKIL ont su trouver l’alchimie entre les inspirations et talents de chacun des membres du groupe, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, et 20 ans plus tard, la bande sillonne les plus grandes scènes d’Europe ! Ils n’en gardent pas moins leur simplicité, et créent naturellement une complicité avec leurs fans et leur public à chaque concert comme à leurs débuts. Cette ambiance si particulière a d’ailleurs largement contribué au succès du groupe et l’a hissé au sommet de la scène reggae française, y imposant son empreinte singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme. En effet, DANAKIL a toujours cherché à préserver sa liberté, d’abord en auto-produisant ses albums, puis en se dotant de son propre label. BACO RECORDS sort de terre en 2011, et accueille et accompagne désormais de nombreux autres talents musicaux dans tous les volets de leur carrière : enregistrement, production d’albums, tournées, distribution, digital, promotion… Bref, rien de tel pour souffler ces bougies que de retrouver le groupe sur scène ! Après un tour des festivals et deux OLYMPIA complets et bouillants en septembre, le groupe est à présent en tournée des salles dans toute la France ! En plus de redécouvrir les classiques du groupe, cette tournée est aussi l’occasion d’entendre en live leur nouvel album «RIEN NE SE TAIT» , sorti le 3 septembre ! Le retour avec la scène arrive donc au moment idéal, en effet tout s’accorde pour se retrouver enfin, ensemble ! Entrée gratuite pour les enfants de 0 à 10 ans. Danakil Danakil

Votre billet est ici

SALLE DES ARTS D’AZUR LE BROC 12 rue des jardins Alpes-Maritimes

ADMH – BIG BAND CAFE (L.1004602) présente : ce spectacle. 20 ans de carrière. En voilà une étape importante dans la vie d’un groupe ! Près de 1000 concerts et 150 000 albums écoulés, des salles combles, des voyages insolites, des festivals en pagaille… les musiciens de DANAKIL en ont vécu des aventures et expériences collectives !

Partis de rien à l’époque du lycée, la joyeuse bande de potes se lance le défi un peu rocambolesque de monter un groupe de reggae. Ni une ni deux, chacun choisit un instrument et la petite troupe réserve un créneau de répétition à la MJC du coin.

Petit-à-petit, les DANAKIL ont su trouver l’alchimie entre les inspirations et talents de chacun des membres du groupe, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, et 20 ans plus tard, la bande sillonne les plus grandes scènes d’Europe ! Ils n’en gardent pas moins leur simplicité, et créent naturellement une complicité avec leurs fans et leur public à chaque concert comme à leurs débuts. Cette ambiance si particulière a d’ailleurs largement contribué au succès du groupe et l’a hissé au sommet de la scène reggae française, y imposant son empreinte singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme.

En effet, DANAKIL a toujours cherché à préserver sa liberté, d’abord en auto-produisant ses albums, puis en se dotant de son propre label. BACO RECORDS sort de terre en 2011, et accueille et accompagne désormais de nombreux autres talents musicaux dans tous les volets de leur carrière : enregistrement, production d’albums, tournées, distribution, digital, promotion…

Bref, rien de tel pour souffler ces bougies que de retrouver le groupe sur scène ! Après un tour des festivals et deux OLYMPIA complets et bouillants en septembre, le groupe est à présent en tournée des salles dans toute la France !

En plus de redécouvrir les classiques du groupe, cette tournée est aussi l’occasion d’entendre en live leur nouvel album «RIEN NE SE TAIT» , sorti le 3 septembre ! Le retour avec la scène arrive donc au moment idéal, en effet tout s’accorde pour se retrouver enfin, ensemble !

Entrée gratuite pour les enfants de 0 à 10 ans.

.29.0 EUR29.0.

Votre billet est ici