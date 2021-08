Paris Olympia île de France, Paris Danakil en concert à L’Olympia // Paris Olympia Paris Catégories d’évènement: île de France

Danakil en concert à L’Olympia // Paris Olympia, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 19h30 à 21h

payant

20 ans de carrière. En voilà une étape importante dans la vie d’un groupe. Parti de rien, boycotté par la plupart des médias mainstream, les membres de Danakil parcourent les routes du monde entier depuis leur 18 ans à la conquête de leur public, imposant leur empreinte si singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme. Une dizaine d’albums au compteur, des salles combles, des voyages insolites, des festivals en pagaille… ils en ont parcouru des épreuves et des expériences collectives. Alors comment fêter un tel anniversaire ? Une salle mythique, un rendez-vous posé longtemps en avance, de nombreuses surprises en préparation… Les ingrédients sont réunis pour que ce soir-là, le 6 Mars 2021, il se passe quelque chose de fort, d’unique, d’émouvant, au sein de la prestigieuse salle parisienne de L’Olympia. Concerts -> Reggae Olympia 28 boulevard des Capucines Paris 75009

Date complète :

2021-09-25T19:30:00+02:00_2021-09-25T21:00:00+02:00

