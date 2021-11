Danakil + Cheeko & Volodia // La Biscuiterie – Au Palais Château-Thierry, 2 décembre 2021, Château-Thierry.

Danakil + Cheeko & Volodia // La Biscuiterie – Au Palais Château-Thierry

2021-12-02 – 2021-12-02

Château-Thierry 02400 Château-Thierry

20 ANS DE CARRIERE !

En voilà une étape importante dans la vie d’un groupe ! Près de 1000 concerts et 150 000 albums écoulés, des salles combles, des voyages insolites, des festivals en pagaille… les musiciens de Danakil en ont vécu des aventures et expériences collectives !

Et rien de tel pour souffler ces bougies que de retrouver le groupe sur scène. Il se chuchote dans les coulisses que les Danakil auraient profité de cet anniversaire pour vous concocter un show inédit pour le printemps 2021. Il retracera les 20 ans de leur discographie, en quelque sorte un best-of de cette belle épopée reggae qui s’annonce haut en couleurs et en émotions ! De quoi mettre l’eau à la bouche et commencer à réviser ses classiques…

D’ici là, pas de répit, une grosse surprise est en préparation pour la fin d’année, ainsi qu’un prochain album très attendu pour Avril 2021 dont le premier clip “Oublions” donne déjà un aperçu prometteur…

