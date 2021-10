Dana Masters dans le cadre du festival Jazzycolors 2021 Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet, 8 novembre 2021, Paris.

Dana Masters dans le cadre du festival Jazzycolors 2021

Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet, le lundi 8 novembre à 20:00

### **Dana Masters dans le cadre de festival JAZZYCOLORS 2021** Originaire du sud des Etats-Unis, **Dana Masters** a grandi entourée de musique soul, rhythm & blues et gospel. Petite-fille d’une célèbre militante pour les droits civiques, elle quitte son foyer à 17 ans, armée de la certitude que la musique peut, à force de conviction et d’émotion, transcender toutes les divisions. En 2008, Dana et son mari s’installent en Irlande du Nord. Une rencontre fortuite avec le trompettiste Linley Hamilton la catapulte sur la scène jazz irlandaise. Après six années de concerts avec Van Morrison, Dana sort aujourd’hui de l’ombre du célèbre musicien pour occuper le devant de la scène et venir nous raconter son histoire avec ses propres mots, en chansons. « Les influences musicales variées de Dana se manifestent dans la singularité de sa propre musique. » (Van Morrison) « Une chanteuse de jazz vraiment remarquable… On se souviendra longtemps de la qualité exceptionnelle de sa voix. » (All About Jazz) **Double concert suivi de Neil Ó Lochlainn’s Cuar!** Ouverture de la billetterie avant la fin d’octobre.

Entrée libre

Dana Masters + Neil Ó Lochlainn’s Cuar/ Double Bill dans le cadre du festival Jazzycolors

Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet 50 Rue de Varenne 75007 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T20:00:00 2021-11-08T22:00:00