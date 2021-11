Loos IME L'éveil Loos, Nord Dan Willems raconte Devos IME L’éveil Loos Catégories d’évènement: Loos

Dan Willems raconte Devos

IME L'éveil, le samedi 11 décembre à 20:00

le samedi 11 décembre à 20:00

Dan Willem reprend quelques-uns des sketchs de Raymon Devos le temps d’un spectacle. Début du spectlacle le samedi 11 décembre, de 20h à 22h à l’Institut Médico-Educatif (IME), 8 bis rue du Maréchal Foch. Tarif = 15 € / Tarif adhérent UPL, chômeur, étudiant = 5 € Réservation au 06.35.81.36.03 ou [[univ.pl59@gmail.com](mailto:univ.pl59@gmail.com)](mailto:univ.pl59@gmail.com)

Tarif normal = 15 € / Tarif adhérent UPL, chômeur, étudiant = 5 €

Dan Willems est un comédien reprenant les sketchs de Raymond Devos 
IME L'éveil 
8 bis rue du Maréchal Foch Loos

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T22:00:00

