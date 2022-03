DAN Saint-Orens-de-Gameville, 19 mars 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

DAN ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville

2022-03-19 – 2022-03-19 ALTIGONE 1B Place Jean Bellières

Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne Saint-Orens-de-Gameville

L’univers de l’artiste mélange différents styles musicaux, du Gospel à la Soul, sans oublier le R’n’B et la Pop, avec quelques résonnances Trap. DAN s’inspire de ses plus grandes idoles : Michael JACKSON, Stevie WONDER, mais également des artistes de sa génération comme Beyoncé ou Bruno MARS.

DAN est un artiste auteur, compositeur et interprète.

Durée : 1h30

L’univers de l’artiste mélange différents styles musicaux, du Gospel à la Soul, sans oublier le R’n’B et la Pop, avec quelques résonnances Trap. DAN s’inspire de ses plus grandes idoles : Michael JACKSON, Stevie WONDER, mais également des artistes de sa génération comme Beyoncé ou Bruno MARS.

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville

dernière mise à jour : 2022-02-02 par