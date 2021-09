Dan Gharibian trio Le Comptoir, 14 octobre 2021, Fontenay-sous-Bois.

Dan Gharibian trio

Le Comptoir, le jeudi 14 octobre à 20:45

**Festival Jazz sur Seine** Si Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane et de l’Est dans les années 1980/90, et jusqu’à cette date fatidique du 31 décembre 2015 où ils arrêtèrent de sillonner le monde, Dan Gharibian en est une des figures emblématiques. Santiags jamais quittées, élégance orientale, une “tronche” remarquable entre toutes et surtout une Voix. Une voix qui semble avoir absorbé toutes les fumées des bars de rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka ; une voix qui chante les chansons et ballades tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. Alors bienvenue à ce nouveau trio qui réunit Benoît Convert des “Doigts de l’homme” et Antoine Girard, enfant d’la balle, nourri dès son plus jeune âge de ces ballades. Avec : Dan GHARIBIAN (voix, guitares) Antoine GIRARD (accordéon) Benoît CONVERT (guitare)

Blues Bivouac

