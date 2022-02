Dan Gharibian Trio Le 360 Paris Music Factory, 17 février 2022, Paris.

Dan Gharibian Trio

Le 360 Paris Music Factory, le jeudi 17 février à 20:30

BALLADES TSIGANES, ARMENIENNES, RUSSES ET BLUES GREC La voix de Dan Gharibian est au cœur de ce nouvel album « Da Svidaniya Madame » Avec plus de 40 ans de carrière au sein de BRATSCH, cette voix s’est maturée, s’est bonifiée. Une voix identifiable, propre, unique et originale qui colle parfaitement au personnage et à l’image de Dan. Ces expériences lui ont apporté une maîtrise parfaite de la justesse, du placement, de la mélodie de la voix. Avec le projet de ce nouveau trio, Dan retrouve aujourd’hui la liberté de construire un projet plus personnel. Ses compostions racontent ces histoires de vies, ces voyages, ces rencontres aux quatre coins de la planète sur des aires de Caucase, Balkans et du pourtour méditerranéen. Les jeunes musiciens Antoine GIRARD (Accordéon) et Benoît CONVERT (Guitare), apportent leurs expériences acquises auprès de nombreux projets (Les Doigts de L’Homme, Selmer 607, Slonovski bal, …) et permettent des arrangements et interprétations de haut vol où l’émotion et la musicalité prend le pas sur la dextérité. Servant ainsi parfaitement les compostions et la voix. Cet échange inter générationnel entre Dan et les musiciens prend parfois des aires de famille. Le regard admirateur et respectueux d’un enfant sur son père, bienveillant et formateur d’un père sur ses enfants. C’est le sentiment que l’on peut percevoir parfois au regard de ce nouvel opus, et on le sent en écoutant les titres. Les compositions s’en retrouvent chargées de sens et d’émotions. DISTRIBUTION GHARIBIAN Dan · Chant, Guitare GIRARD Antoine · Accordéon, Voix CONVERT Benoît · Guitare, Voix

Sur réservation ou sur place

Dan Gharibian Trio – Festival Au Fil des Voix

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



