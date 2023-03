Dan Ar Braz-Le Club ESPACE BEL AIR, 22 avril 2023, Saint-AUBIN DU CORMIER.

Dan Ar Braz-Le Club ESPACE BEL AIR. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:30 (2023-04-22 au ). Tarif : 25.9 à 25.9 euros.

40 ans de carrière, une vingtaine d’albums, des musiques instrumentales et des chansons pour « dire » aussi parfois ce que les seules notes n’arrivaient pas à exprimer, autant de fenêtres ouvertes aux sources du folk et du rock, berceau de son adolescence. Avec le Club où les grandes formations d’autrefois laissent place à une palette sonore appropriée, à une intimité de celle que l’on retrouve autour d’une table dans une lumière douce propre à la confidence. Pas de démonstration, juste des musiciens, des notes au service des couleurs d’ici et de maintenant. Et puis des mots, des chansons, comme autant d’hommages à ces artistes ou groupes qui auront « habité » son adolescence mais restant toujours d’actualité dans la « bande son du monde » d’aujourd’hui (Beatles, Dylan…). Dan Ar Braz Dan Ar Braz

ESPACE BEL AIR Saint-AUBIN DU CORMIER Rue des Rochers Ille-et-Vilaine

