VIDE-GRENIER , MARCHÉ ARTISANAL ET VIEUX MÉTIERS La Pêcherie

VIDE-GRENIER , MARCHÉ ARTISANAL ET VIEUX MÉTIERS La Pêcherie, 6 août 2023, Damvix. Une journée pour chiner, et découvrir des métiers d’autrefois.

La Pêcherie

Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire



A day to hunt for bargains and discover the trades of the past Un día para buscar gangas y descubrir los oficios del pasado Ein Tag zum Stöbern und Entdecken von Berufen aus vergangenen Zeiten Mise à jour le 2023-05-09 par Vendée Expansion

