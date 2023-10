SPECTACLE PLING-KLANG Damvillers, 30 janvier 2024, Damvillers.

Damvillers,Meuse

RESERVATION :

03 29 85 52 29

PLING-KLANG

Durée : 1h10 + Rencontre avec les artistes à l’issue des représentations

Tout public à partir de 10 ans

C’est quoi, un couple ? Le partage d’une intimité ? Une histoire d’amour exclusive ? Avec Pling-Klang, les artistes Étienne Manceau et Mathieu Despoisse approchent de mille et une manières cette drôle association de deux personnes…

Ils viennent chacun du cirque : Étienne Manceau de la jonglerie, Mathieu Despoisse de la voltige acrobatique. Les créations de ces deux artistes sont comme des laboratoires, des expériences, des défis. S’il y a un challenge dans la vie qui mérite d’être exploré sur scène, c’est le couple ! Alors, de quoi est faite cette chose à deux ? D’amour ? De bonne entente ? D’habitudes ou de désillusions ? Comment le raconter ? Et surtout comment ça tient ? À partir de sources documentaires, d’enquêtes et de témoignages, ce spectacle interactif Pling-Klang voit deux circassiens (qui ne sont pas en couple !) s’interroger, s’entendre ou être franchement en désaccord. Une chose est sûre : un couple est comme le montage d’un meuble IKEA. Encore faut-il arriver à comprendre le mode d’emploi…

_

Auteurs : Mathieu Despoisse, Etienne Manceau et Bram Dobbelaere

Interprètes : Mathieu Despoisse et Etienne Manceau

Conseil artistique : Marie Jolet

Création lumière et régie de tournée : Jean Ceunebroucke

Costumes : Natacha Costechareire

Production-Diffusion-Administration : Lisa Henin

Production déléguée : L’Avant Courrier. Tout public

Mardi 2024-01-30 20:30:00 fin : 2024-01-30 21:40:00. 5 EUR.

Damvillers 55150 Meuse Grand Est



PLING-KLANG

Running time: 1h10 + Meet the artists after the show

For all ages 10 and up

What is a couple? A shared intimacy? An exclusive love story? With Pling-Klang, artists Étienne Manceau and Mathieu Despoisse approach this strange association of two people in a thousand and one ways?

Each comes from a circus background: Étienne Manceau from juggling, Mathieu Despoisse from acrobatic acrobatics. The creations of these two artists are like laboratories, experiments and challenges. If there’s one challenge in life that deserves to be explored on stage, it’s the couple! So, what is this thing for two made of? Love? Of getting along? Of habit or disillusionment? How is it told? And above all, how does it hold together? Drawing on documentary sources, surveys and first-hand accounts, this interactive show Pling-Klang sees two circus performers (who aren’t in a relationship!) questioning each other, getting along or frankly disagreeing. One thing’s for sure: a couple is like assembling a piece of IKEA furniture. You just have to understand how to use it?

_

Authors: Mathieu Despoisse, Etienne Manceau and Bram Dobbelaere

Performers : Mathieu Despoisse and Etienne Manceau

Artistic consultant: Marie Jolet

Lighting design and tour management: Jean Ceunebroucke

Costumes: Natacha Costechareire

Production-Diffusion-Administration: Lisa Henin

Delegated production : L’Avant Courrier

RESERVAS :

03 29 85 52 29

PLING-KLANG

Duración: 1h10 + Encuentro con los artistas después de las representaciones

Para todos los públicos a partir de 10 años

¿Qué es una pareja? ¿Una intimidad compartida? ¿Una historia de amor exclusiva? En Pling-Klang, los artistas Étienne Manceau y Mathieu Despoisse abordan de mil y una maneras esta extraña asociación de dos personas?

Ambos proceden del circo: Étienne Manceau de los malabares, Mathieu Despoisse de la acrobacia. Las creaciones de estos dos artistas son como laboratorios, experimentos, retos. Si hay un reto en la vida que merece ser explorado en el escenario, ¡es el de la pareja! ¿De qué está hecha esta cosa para dos? ¿De amor? ¿De llevarse bien? ¿De costumbre o desilusión? ¿Cómo se cuenta la historia? Y, sobre todo, ¿cómo se sostiene? A partir de fuentes documentales, encuestas y relatos personales, este espectáculo interactivo Pling-Klang muestra a dos artistas de circo (¡que no tienen pareja!) cuestionándose mutuamente, llevándose bien o francamente en desacuerdo. Una cosa es cierta: una pareja es como montar un mueble de IKEA. Sólo hay que saber utilizarlo..

_

Autores: Mathieu Despoisse, Etienne Manceau y Bram Dobbelaere

Intérpretes : Mathieu Despoisse y Etienne Manceau

Asesor artístico: Marie Jolet

Diseño de iluminación y dirección de gira: Jean Ceunebroucke

Vestuario: Natacha Costechareire

Producción-Difusión-Administración: Lisa Henin

Producción delegada: L’Avant Courrier

RESERVIERUNGEN:

03 29 85 52 29

PLING-KLANG

Dauer: 1h10 + Treffen mit den Künstlern im Anschluss an die Aufführungen

Alle Zuschauer ab 10 Jahren

Was ist ein Paar? Das Teilen einer Intimität? Eine exklusive Liebesgeschichte? In Pling-Klang nähern sich die Künstler Étienne Manceau und Mathieu Despoisse auf tausendundeine Art und Weise dieser seltsamen Verbindung zweier Menschen?

Beide kommen aus dem Zirkus: Étienne Manceau aus der Jonglage und Mathieu Despoisse aus der Voltige-Akrobatik. Die Kreationen dieser beiden Künstler sind wie Laboratorien, Experimente und Herausforderungen. Wenn es eine Herausforderung im Leben gibt, die es verdient, auf der Bühne erkundet zu werden, dann ist es das Paar! Woraus besteht also diese Sache zu zweit? Aus Liebe? Aus gutem Einvernehmen? Um Gewohnheiten oder Enttäuschungen? Wie wird es erzählt? Und vor allem: Wie hält sie zusammen? Auf der Grundlage von dokumentarischen Quellen, Umfragen und Zeugenaussagen zeigt diese interaktive Show Pling-Klang, wie zwei Zirkusartisten (die kein Paar sind!) sich Fragen stellen, sich verstehen oder sich offen widersprechen. Eines ist sicher: Ein Paar ist wie der Aufbau eines IKEA-Möbels. Man muss nur die Gebrauchsanweisung verstehen

_

Autoren: Mathieu Despoisse, Etienne Manceau und Bram Dobbelaere

Dolmetscher/innen: Mathieu Despoisse und Etienne Manceau

Künstlerische Beratung: Marie Jolet

Lichtgestaltung und Tourneeregie: Jean Ceunebroucke

Kostüme: Natacha Costechareire

Produktion-Verbreitung-Administration: Lisa Henin

Delegierte Produktion : L’Avant Courrier

