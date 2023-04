MARCHÉ DE PRODUCTEURS Place de la Déesse, 13 mai 2023, Damvillers.

Le 2e samedi de chaque mois, d’avril à septembre, un marché s’installe place de la Déesse à Damvillers.

Vous y trouverez du fromage, des légumes, des fruits, des gâteaux, des glaces, de la volaille, du miel, du pain, de la bonne humeur, de la convivialité et bien d’autres choses…. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-13 12:00:00. 0 EUR.

Place de la Déesse

Damvillers 55150 Meuse Grand Est



On the 2nd Saturday of each month, from April to September, a market takes place at Place de la Déesse in Damvillers.

You will find cheese, vegetables, fruits, cakes, ice creams, poultry, honey, bread, good mood, conviviality and many other things…

El segundo sábado de cada mes, de abril a septiembre, se celebra un mercado en la plaza de la Déesse de Damvillers.

Encontrará queso, verduras, fruta, pasteles, helados, aves de corral, miel, pan, buen humor, convivencia y muchas otras cosas…

Am 2. Samstag jedes Monats, von April bis September, findet auf dem Place de la Déesse in Damvillers ein Markt statt.

Hier finden Sie Käse, Gemüse, Obst, Kuchen, Eis, Geflügel, Honig, Brot, gute Laune, Geselligkeit und vieles mehr …

