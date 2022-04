Damso – Qalf Tour, 5 novembre 2022, .

Damso – Qalf Tour

2022-11-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-05

43 63 Damso a été l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify le jour de la sortie de son album Qalf. Damso est le rappeur Francophone le plus streamé dans le monde. Il a obtenu plus d’une cinquantaine de single d’or et son album Qalf est certifié triple disque de platine.



Damso présentera cet album en tournée, fin 2022.

Rendez-vous avec Damso le au Dôme de Marseille !

Damso a été l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify le jour de la sortie de son album Qalf. Damso est le rappeur Francophone le plus streamé dans le monde. Il a obtenu plus d’une cinquantaine de single d’or et son album Qalf est certifié triple disque de platine.



Damso présentera cet album en tournée, fin 2022.

dernière mise à jour : 2022-04-26 par