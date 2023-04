Visite guidée de l’allée couverte de Dampsmesnil Dampsmesnil lieu dit Cocagne Vexin-sur-Epte Catégories d’évènement: Eure

Visite guidée de l'allée couverte de Dampsmesnil
Samedi 16 septembre, 14h00
Dampsmesnil lieu dit Cocagne

La visite guidée de l'Allée Couverte de Dampsmesnil, a pour objet de faire connaître l'histoire de ce monument datant d'environ 3000 ans avant JC. Il possède la particularité de présenter, sur l'une de ses pierres, une rare sculpture de la déesse funéraire, typique de la civilisation Seine-Oise-Marne. Au cours de la visite, sont notamment évoquées les légendes qui se rattachent au site ainsi que la vie quotidienne des hommes et des femmes qui l'ont occupé, les premiers agriculteurs à s'être sédentarisés. Des outils de l'époque (pierres taillées et polies) sont présentés, ainsi que des panneaux explicatifs. A l'issue de la visite, une notice est remise à chaque visiteur.

Dampsmesnil, 27630 Vexin-sur-Epte
Eure Normandie
02 32 52 03 64

Par la route, à Ecos descendre au hameau d'Aveny, prendre la route de l'Allée Couverte. A 500m, laisser la voiture et emprunter un chemin en forte montée. Monument situé dans un bois.

