Agnès Dumez Le Petit théâtre Dampierre-sous-Bouhy, samedi 20 janvier 2024.

Agnès Dumez Le Petit théâtre Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-21

Nous sommes heureux d’accueillir et exposer l’œuvre d’Agnès Dumez au sein des « Muses Puisaye-Forterre », dans une ancienne écurie, métamorphosée en « Petit Théâtre » de la Valotte. Membre fondatrice des Muses, « enfant » de La Valotte, agricultrice et céramiste, Agnès Dumez réunit en soi ces deux façons de travailler la terre, deux artisanats, matière et esprit de la terre. Sa démarche illustre un de nos objectifs principaux : unir ou associer différents arts, artisanat et science. Elle l’exprime ainsi : J’aime avoir les mains dans la terre. Je la travaille en cultivant, comme en la modelant. Mes légumes nourrissent ma famille, mes amis. Mon bestiaire, mes mobiles alimentent mon esprit, créent du partage. Tout un univers visuel et sonore qui égaye intérieurs et extérieurs. Vernissage le samedi à 17h, vin chaud offert galette.

Le Petit théâtre 12 La Valotte

Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté daniel@lesmuses-puisayeforterre.eu



