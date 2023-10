MSP Claude Dumond Dampierre en Yvelines Dampierre-en-Yvelines, 14 octobre 2023, Dampierre-en-Yvelines.

MSP Claude Dumond Samedi 14 octobre, 10h45 Dampierre en Yvelines

La MSA Ile-de-France a le plaisir de vous informer qu’elle prendra part à la cérémonie d’inauguration de la Maison de Santé « Claude Dumond » de Dampierre-en-Yvelines qui aura lieu samedi 14 octobre en présence de Pierre BEDIER, président du Conseil départemental des Yvelines, de Valérie PALMER, Maire de Dampierre-en-Yvelines

La MSA sera représentée par Ina DE WINTER, élue locale des Yvelines sud et membre du conseil d’administration.

La Maison de Santé “Claude Dumond” abrite la Maison de Santé Pluriprofessionnelle multisite Sud Est Yvelines.

En son sein, une équipe de professionnels médicaux et paramédicaux de spécialités diverses développe un projet de santé articulé autour de quatre axes forts :

– La prise en charge des personnes âgées et/ou dépendantes

– La santé mentale

– La santé de la mère et de l’enfant

– L’amélioration de la prise en charge des pathologies chroniques

La MSA Ile-de-France a contribué financièrement à la réalisation de ce projet via le dispositif de dotation d’équipement des territoires ruraux qui soutient et accompagne le développement et la mise en place des projets en faveur des familles et des territoires ruraux.

En s’associant à cette initiative avec ses équipes, la MSA Ile-de-France réaffirme ainsi sa présence au cœur des territoires en participant de façon active et concrète au bien-être des populations et au développement social local.

Dampierre en Yvelines 8 rue de la grand ‘vigne 78720 Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:45:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T10:45:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

Santé inauguration