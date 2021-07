Dampierre-sur-le-Doubs Dampierre-sur-le-Doubs Dampierre-sur-le-Doubs, Doubs Dampierre en fête Dampierre-sur-le-Doubs Dampierre-sur-le-Doubs Catégories d’évènement: Dampierre-sur-le-Doubs

Doubs

Dampierre en fête Dampierre-sur-le-Doubs, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Dampierre-sur-le-Doubs. Dampierre en fête 2021-07-11 – 2021-07-11

Dampierre-sur-le-Doubs Doubs Dampierre-sur-le-Doubs Plusieurs animations sont proposées par les associations de la commune, à savoir des expositions, des animations et des ateliers pour les enfants, une chorale et une restauration/buvette. Des vieilles voitures en statique seront également exposées. > Restauration sur réservation au 03 81 98 11 17 ou par mail mairiedampierredoubs@orange.fr +33 3 81 98 11 17 https://www.dampierre-sur-le-doubs.fr/ Plusieurs animations sont proposées par les associations de la commune, à savoir des expositions, des animations et des ateliers pour les enfants, une chorale et une restauration/buvette. Des vieilles voitures en statique seront également exposées. > Restauration sur réservation au 03 81 98 11 17 ou par mail mairiedampierredoubs@orange.fr dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dampierre-sur-le-Doubs, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Dampierre-sur-le-Doubs Adresse Ville Dampierre-sur-le-Doubs lieuville 47.47498#6.73462